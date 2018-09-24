Белоруссия не разрешит российским полицейским на Евроиграх-2019 в Минске заниматься правоохранительной деятельностью

Полицейские из России, которые будут привлекаться для работы в Минске во время II Европейских игр, не получат право осуществления правоохранительной деятельности, их функции будут ограничены предоставлением информации.

"Сотрудники полиции иностранных государств могут выступать на нашей территории только в качестве экспертов. Они будут осуществлять коннект между болельщиками данной конкретной страны с правоохранительными органами нашего государства", - сообщил в понедельник в Минске министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Главу МВД цитирует госагентство БелТА.

По его словам, представители полиции РФ также "будут выступать в качестве возможного источника информации относительно конкретного нарушителя общественного порядка, используя базы данных своего министерства". "Это касается не только полицейских Российской Федерации, но и других стран", - отметил И.Шуневич.

Министр подчеркнул, что речи об осуществлении правоохранительной деятельности иностранными правоохранительными структурами быть не может. "Полномочий осуществлять ее на нашей территории нет ни у кого. Они могут приглашаться только в качестве экспертов", - добавил И.Шуневич.

По его словам, для обеспечения экспертной поддержки будут привлекаться сотрудники правоохранительных органов других стран.

"Конкретного перечня, кто к нам приедет, еще нет. Есть определенные планы относительно приглашения таких представителей, они основаны на прогнозировании в первую очередь количества болельщиков и потенциальных угроз", - пояснил министр.

Как сообщалось, на прошедшем заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства отмечалось, что Минск планирует задействовать российские правоохранительные органы на крупных спортивных событиях в Беларуси, в том числе на Европейских играх в 2019 году и чемпионате мира по хоккею, который пройдет в мае 2021 года.

В ходе коллегии министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выразил благодарность белорусским коллегам за содействие при подготовке и во время проведения чемпионата мира по футболу и сообщил, что направил предложение в МВД Беларуси наградить задействованных сотрудников милиции за их работу.