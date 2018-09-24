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СНГ 24.09.2018 17:46

Глава Роскомнадзора пообещал Путину и дальше чистить интернет от пиратов

В России за последние годы кардинально изменилась ситуация с распространением нелегального контента в Интернете, Роскомнадзор будет продолжать борьбу с пиратством, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Ещё несколько лет назад российский интернет - это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели её бесплатно, пусть в плохом качестве, но, тем не менее, это было", - рассказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас ситуация кардинально изменилась: шесть тысяч ресурсов таких заблокировано, 11 тысяч удалили такую информацию. И цифры говорят сами за себя", - продолжил руководитель Роскомнадзора.

Он заметил, что рост выручки легальных онлайн-кинотеатров в минувшем году составил 60 процентов - до примерно восьми миллиардов рублей, а аудитория кинотеатров увеличилась на 40% до 55 млн человек.

"Мы намерены эту работу с правообладателями продолжать. И, в общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОСКОМНАДЗОР, ИНТЕРНЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]