Глава Роскомнадзора пообещал Путину и дальше чистить интернет от пиратов

В России за последние годы кардинально изменилась ситуация с распространением нелегального контента в Интернете, Роскомнадзор будет продолжать борьбу с пиратством, заявил глава ведомства Александр Жаров.
"Ещё несколько лет назад российский интернет - это была абсолютно пиратская гавань. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели её бесплатно, пусть в плохом качестве, но, тем не менее, это было", - рассказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас ситуация кардинально изменилась: шесть тысяч ресурсов таких заблокировано, 11 тысяч удалили такую информацию. И цифры говорят сами за себя", - продолжил руководитель Роскомнадзора.
Он заметил, что рост выручки легальных онлайн-кинотеатров в минувшем году составил 60 процентов - до примерно восьми миллиардов рублей, а аудитория кинотеатров увеличилась на 40% до 55 млн человек.
"Мы намерены эту работу с правообладателями продолжать. И, в общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет", - добавил он.
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