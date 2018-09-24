Спикер парламента Армении заявил о хорошей организации выборов мэра Еревана

Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян назвал хорошей организацию выборов мэра Еревана, прошедших в минувшее воскресенье.
"Хотя результаты внеочередных выборов в Совет старейшин еще официально не обобщены, однако на основе предварительных результатов ЦИК можем зафиксировать, что выборы 23 сентября в общей сложности были хорошо организованы", - отметил А.Баблоян.
Он поздравил блок "Мой шаг" и кандидата на пост мэра Еревана Айка Марутяна с победой на выборах, а также поздравил партию "Процветающая Армения" и блок "Луйс", пожелав успехов в управлении Ереваном.
В понедельник Центральная избирательная комиссия Армении подписала протокол о результатах выборов мэра Еревана, на которых победу одержала партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", участвовавшая в избирательной кампании блоком "Мой шаг".
Председатель ЦИК Тигран Мукучян заявил, что блок "Мой шаг" набрал 81,05% голосов.
Кандидатом на пост мэра от партии премьер-министра является комедийный актер Айк Марутян.
Возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набрала 6,95% голосов. Эта партия выдвинула кандидатуру руководителя парламентской фракции "Царукян" Наиры Зограбян.
Кроме блока "Мой шаг" и партии "Процветающая Армения" в выборах участвовали партии "Светлая Армения" и "Республика", которые с партией премьера в парламенте представлены фракцией "Елк". Эти силы в выборах мэра участвовали блоком "Луйс" ("Свет"). Кандидатом от блока был министр юстиции Артак Зейналян.
В выборах участвовали также партия экс-спикера парламента Артура Багдасаряна "Оринац еркир", партия экс-главы МИД Раффи Ованнисяна "Наследие", партия "Дашнакцутюн", Реформистская партия, партия "Айк", "Демократический путь", "Еркир цирани", блоки "Ереванское общество" и "Ереванцы". Эти силы не преодолели необходимый барьер.
Выборы в Ереване стали первыми в стране после смены власти и избрания премьер-министром Армении бывшего оппозиционера Н.Пашиняна. Право голоса на выборах имели 853,39 тыс. жителей Еревана. Для избрания мэра Еревана партиям было необходимо преодолеть шестипроцентный барьер, блокам - восьмипроцентный.
Жители Еревана прямым голосованием должны были избрать совет старейшин мэрии Еревана из 65 человек. Партия, получившая по итогам выборов более 50% мест в Совете старейшин, назначает своего кандидата на пост мэра города.
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