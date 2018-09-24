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СНГ 24.09.2018 18:16

МИД Казахстана получил более 20 заявлений с просьбой вернуть казахстанцев из "горячих точек" в Сирии и Ираке

МИД Казахстана ведет работу по возвращению на родину граждан республики, находящихся в "горячих точках" в Сирии и в Ираке, заявил руководитель пресс-службы министерства Айбек Смадияров.

"На сегодняшний день более 20 заявлений поступило в департамент консульской службы от родственников, родных и самих тех, кто находится в "горячих точках" - это Сирия и Ирак, чтобы оказать содействие в их возвращении на родину", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.

Он отметил, что возвращением сограждан в Казахстан министерство занимается совместно с другими государственными органами.

"Министерством иностранных дел с другими госорганами ведется работа, принимаются соответствующие меры по возвращению наших граждан. Мы рассматриваем все возможные пути для их возвращения. Этот вопрос не только в компетенции МИДа, мы работаем совместно с другими правоохранительными органами", - подчеркнул А.Смадияров.

По его словам, на сегодняшний день на официальном консульском учете в Сирии состоят 22 казахстанца: 21 женщина, вышедшая замуж за сирийцев, и один мужчина, находящийся там по работе.

"Остальные, кто не состоят на учёте, мы эту информацию подтвердить не можем. Мы работаем над этим вопросом", - заверил представитель внешнеполитического ведомства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, СИРИЯ, ГРАЖДАНЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]