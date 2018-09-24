МИД Казахстана ведет работу по возвращению на родину граждан республики, находящихся в "горячих точках" в Сирии и в Ираке, заявил руководитель пресс-службы министерства Айбек Смадияров.

"На сегодняшний день более 20 заявлений поступило в департамент консульской службы от родственников, родных и самих тех, кто находится в "горячих точках" - это Сирия и Ирак, чтобы оказать содействие в их возвращении на родину", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.

Он отметил, что возвращением сограждан в Казахстан министерство занимается совместно с другими государственными органами.

"Министерством иностранных дел с другими госорганами ведется работа, принимаются соответствующие меры по возвращению наших граждан. Мы рассматриваем все возможные пути для их возвращения. Этот вопрос не только в компетенции МИДа, мы работаем совместно с другими правоохранительными органами", - подчеркнул А.Смадияров.

По его словам, на сегодняшний день на официальном консульском учете в Сирии состоят 22 казахстанца: 21 женщина, вышедшая замуж за сирийцев, и один мужчина, находящийся там по работе.

"Остальные, кто не состоят на учёте, мы эту информацию подтвердить не можем. Мы работаем над этим вопросом", - заверил представитель внешнеполитического ведомства.