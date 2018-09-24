В Финляндии состоялись обыски в кампаниях, скупавших местную недвижимость, СМИ связали их с деятельностью спецслужб России

Финская полиция провела серию обысков компаний в городе Турку и регионе Варсинайс-Суоми к западу от Хельсинки, которые скупили недвижимость вблизи стратегически важных объектов, сообщают местные СМИ.
По их данным, операция, которая проходила в минувшие выходные дни, была связана с деятельностью российских спецслужб.
Между тем центральная уголовная полиция утверждает, что проведенные на ряде объектов обыски были проведены исключительно в рамках расследования экономических преступлений и отмывания денег в крупных масштабах.
СМИ отмечают, что сделки по приобретению недвижимости осуществлялись в основном близ стратегически важных объектов.
Портал телерадиовещания Yle сообщил в понедельник, что компания, в которой проходили обыски - Airiston Helmi. Владелец фирмы - российский бизнесмен 1964 года рождения, у которого также есть гражданство Мальты.
Опасения финнов в отношении Airiston Helmi и других подобных фирм связаны с тем, что они приобретают земельные участки вблизи мест, важных с точки зрения национальной безопасности. Так, например, на острове Кемиё два участка земли, расположенных рядом с охранной зоной оборонительных сил Скиннарвик, находятся во владении эстонской компании. Ее владелец - гражданин России.
В минувшее воскресенье бывший депутат центристской партии Микко Кярня заявил, что расследование экономических преступлений, связанных с уходом от налогов, является настоящим, но одновременно служит прикрытием другого дела. Политик утверждал, что Airiston Helmi готовила участок под военную гавань для размещения и ремонта российских подлодок в Балтийском море, а руководитель компании связан с ФСБ.
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