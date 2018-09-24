ФСБ сообщила о выдворении из России сотрудника СБУ Украины

В Краснодарском крае задержан и выдворен за пределы Российской Федерации сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшийся собирать сведения о расположенных в регионе военных объектах, сообщила пресс-служба УФСБ по Кубани в понедельник.
"На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, украинец прибыл на территорию края якобы с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.
По информации пресс-службы, С.Стефаненко объявили официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и выдворили за пределы России.
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