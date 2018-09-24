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СНГ 24.09.2018 19:03

ФСБ сообщила о выдворении из России сотрудника СБУ Украины

В Краснодарском крае задержан и выдворен за пределы Российской Федерации сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшийся собирать сведения о расположенных в регионе военных объектах, сообщила пресс-служба УФСБ по Кубани в понедельник.

"На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, украинец прибыл на территорию края якобы с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.

По информации пресс-службы, С.Стефаненко объявили официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и выдворили за пределы России.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, СБУ, ШПИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]