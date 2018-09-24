Суд в Египте подтвердил смертный приговор 20 осужденным за убийства полицейских в 2013 году

Египетский суд подтвердил приговор о назначении смертной казни 20 осужденным по обвинениям в убийстве сотрудников полиции в августе 2013 года, сообщает в понедельник ливанский интернет-портал "Нахарнет".

"Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию", - приводит "Нахарнет" слова представителя суда.

Речь идет об убийствах 13 полицейских во время беспорядков после отстранения от власти поддерживаемого исламистами президента Мухаммеда Мурси.

В сентябре этого года суд Египта также подтвердил вердикт о назначении смертной казни 75 подсудимым, относившимся к запрещенному в стране движению "Братья мусульмане" .