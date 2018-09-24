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Дальнее зарубежье 24.09.2018 19:32

Суд в Египте подтвердил смертный приговор 20 осужденным за убийства полицейских в 2013 году

Египетский суд подтвердил приговор о назначении смертной казни 20 осужденным по обвинениям в убийстве сотрудников полиции в августе 2013 года, сообщает в понедельник ливанский интернет-портал "Нахарнет".

"Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию", - приводит "Нахарнет" слова представителя суда.

Речь идет об убийствах 13 полицейских во время беспорядков после отстранения от власти поддерживаемого исламистами президента Мухаммеда Мурси.

В сентябре этого года суд Египта также подтвердил вердикт о назначении смертной казни 75 подсудимым, относившимся к запрещенному в стране движению "Братья мусульмане" .

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Тэги: ЕГИПЕТ, УБИЙСТВА, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]