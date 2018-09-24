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24.09.2018 17:13

Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам

Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам «Универсальный», «Выгодный» и «Свободный». Доходность по вкладам увеличилась на 1,4 процентного пункта.

Теперь максимальная ставка по вкладу «Универсальный» с возможностью пополнения составляет 9% годовых в манатах и 1,9% - в долларах США. По депозиту «Выгодный», открытому в долларах США, - 2,3%, в манатах – 10,5%. Минимальная сумма размещения по обоим предложениям составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).

Вклад «Свободный» позволяет разместить средства по ставке 2,5% в манатах и 0,5% - в долларах США. Минимальная сумма депозита – 50 манатов (или эквивалент в иностранной валюте). Преимуществом этого депозита является возможность пополнять и досрочно снять вклад.

По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет и выплачиваться на ежемесячной основе или в конце срока депозита.

При открытии вклада клиент бесплатно получает пластиковую карту для снятия начисленных процентов, услугу SMS-уведомления, а также подключается к интернет- и мобильному банкингу.

Кроме того, вкладчики ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться выгодными условиями по кредитам – банк предлагает им продукт «Кредит под залог депозита». Его процентная ставка равна ставке депозита + 3%, минимальная сумма составляет 700 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]