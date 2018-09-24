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Внешняя политика 24.09.2018 17:19

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Черногории обсудили вопросы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Черногории Закир Гасанов и Предраг Бошкович обсудили в понедельник в Баку вопросы военного сотрудничества.

П.Бошкович возглавляет черногорскую делегацию, прибывшую в Баку для участия в Третьей Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX 2018».

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, и подчеркнули наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией по многим направлениям, в том числе в военной сфере», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

З.Гасанов отметил, что участие Черногории на выставке «ADEX 2018», станет новым толчком в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

«В свою очередь, П.Бошкович, подчеркнул важность подобных встреч в плане углубления двусторонних отношений, в том числе в военной сфере. Собеседники провели широкий обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития двустороннего военного сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ADEX, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]