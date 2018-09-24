Главы оборонных ведомств Азербайджана и Черногории обсудили вопросы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Черногории Закир Гасанов и Предраг Бошкович обсудили в понедельник в Баку вопросы военного сотрудничества.

П.Бошкович возглавляет черногорскую делегацию, прибывшую в Баку для участия в Третьей Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX 2018».

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами, и подчеркнули наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией по многим направлениям, в том числе в военной сфере», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

З.Гасанов отметил, что участие Черногории на выставке «ADEX 2018», станет новым толчком в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

«В свою очередь, П.Бошкович, подчеркнул важность подобных встреч в плане углубления двусторонних отношений, в том числе в военной сфере. Собеседники провели широкий обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития двустороннего военного сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков