Президенты Азербайджана и Монголии провели переговоры в формате тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Монголии Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулг провели встречу в понедельник в Баку, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Президент Монголии прибыл в понедельник с рабочим визитом в Азербайджан.

Б.Рустамбеков