В латвийской спецслужбе заявляют об интересе российских коллег к выборам в республике

Интерес российских спецслужб к внутриполитической ситуации в Латвии, в том числе к предстоящим парламентским выборам, сохраняется, заявили в понедельник агентству BNS в Бюро по защите Конституции республики.
В бюро не уточнили, как и к чему именно проявляют интерес спецслужбы России.
При этом собеседник агентства отметил, что особое внимание уделяется возможным кибератакам во время выборов.
В то же время, по его словам, в настоящее время в распоряжении бюро нет информации о том, что процессу выборов может угрожать что-то извне.
В отчете о деятельности в 2017 году бюро сообщало, что в этот период российские спецслужбы следили за ходом муниципальных выборов в Латвии, анализировали их результаты, в том числе с точки зрения того, как они могут повлиять на позицию партий на выборах Сейма 6 октября.
МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите американских врачей в Нагорный Карабах
Баку и Уланбатор могут наладить сотрудничество в сфере спутниковых технологий
Вице-премьер Болгарии Каракачанов посетит Азербайджан для участия в выставке ADEX-2018
Экс-премьер Грузии Квирикашвили станет советником ЕБРР и будет работать в Узбекистане - СМИ
Bank of America повысил прогноз цены нефти Brent до $80 за баррель в 2019г
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с ноября 2014 года
Определились финалисты премии ТЭФИ
Michael Kors близок к покупке дома моды Versace, сумма сделки может составить $2 млрд
Пять человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Саратовской области
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
Nar провел очередную встречу с корпоративными клиентами
Главный исполнительный директор Bakcell о стартапах и внедрении цифровых технологий в секторе телекоммуникаций
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»