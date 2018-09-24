В латвийской спецслужбе заявляют об интересе российских коллег к выборам в республике

Интерес российских спецслужб к внутриполитической ситуации в Латвии, в том числе к предстоящим парламентским выборам, сохраняется, заявили в понедельник агентству BNS в Бюро по защите Конституции республики.

В бюро не уточнили, как и к чему именно проявляют интерес спецслужбы России.

При этом собеседник агентства отметил, что особое внимание уделяется возможным кибератакам во время выборов.

В то же время, по его словам, в настоящее время в распоряжении бюро нет информации о том, что процессу выборов может угрожать что-то извне.

В отчете о деятельности в 2017 году бюро сообщало, что в этот период российские спецслужбы следили за ходом муниципальных выборов в Латвии, анализировали их результаты, в том числе с точки зрения того, как они могут повлиять на позицию партий на выборах Сейма 6 октября.