Грузия имеет все необходимые инструменты для вступления в НАТО, поддержка альянса Тбилиси беспрецедентна - замгенсека

Грузия имеет беспрецедентную поддержку НАТО и у нее есть все необходимые инструменты для того, чтобы подготовиться к вступлению в альянс, заявил заместитель генсека НАТО по вопросам общественной дипломатии Таджан Ильдем в понедельник.
Т.Ильдем в видеообращении из Брюсселя к участникам проходящей в парламенте Грузии международной конференции о вопросах стратегических коммуникаций подчеркнул, что в настоящее время партнерство между НАТО и Грузией "крепче, чем когда-либо было".
"Члены НАТО полностью поддерживают евроатлантические стремления Грузии", - подтвердил он, напомнив, что в ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе лидеры 29 государств стран-членов организации еще раз подтвердили, что Грузия обязательно станет членом альянса.
Т.Ильдем заявил, что альянс продолжит активно работать с грузинским руководством, чтобы подготовить Грузию к вступлению в НАТО.
Говоря о проведенных в Грузии реформах, необходимых для сближения со стандартами альянса, Т.Ильдем отметил, что "Грузия достигла впечатляющего прогресса".
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