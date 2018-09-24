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Регион 24.09.2018 20:27

Грузия имеет все необходимые инструменты для вступления в НАТО, поддержка альянса Тбилиси беспрецедентна - замгенсека

Грузия имеет беспрецедентную поддержку НАТО и у нее есть все необходимые инструменты для того, чтобы подготовиться к вступлению в альянс, заявил заместитель генсека НАТО по вопросам общественной дипломатии Таджан Ильдем в понедельник.

Т.Ильдем в видеообращении из Брюсселя к участникам проходящей в парламенте Грузии международной конференции о вопросах стратегических коммуникаций подчеркнул, что в настоящее время партнерство между НАТО и Грузией "крепче, чем когда-либо было".

"Члены НАТО полностью поддерживают евроатлантические стремления Грузии", - подтвердил он, напомнив, что в ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе лидеры 29 государств стран-членов организации еще раз подтвердили, что Грузия обязательно станет членом альянса.

Т.Ильдем заявил, что альянс продолжит активно работать с грузинским руководством, чтобы подготовить Грузию к вступлению в НАТО.

Говоря о проведенных в Грузии реформах, необходимых для сближения со стандартами альянса, Т.Ильдем отметил, что "Грузия достигла впечатляющего прогресса".

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, -ВСТУПЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]