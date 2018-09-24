Баку и Уланбатор могут наладить сотрудничество в сфере спутниковых технологий

Монголия может воспользоваться спутниковыми возможностями Азербайджана.

«Вопрос использования Монголией спутниковых возможностей Азербайджана обсудил президент Ильхам Алиев в понедельник в Баку со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгом», - сообщает сайт главы государства.

И.Алиев отметил, что визит Х. Баттулга в Баку стал хорошей возможностью для обмена мнениями по вопросам укрепления двухсторонней повестки и сотрудничества, включая развитие деятельности в области спорта.

Лидеры двух стран также обсудили возможности сотрудничества в экономической, инвестиционной, торговой сферах, АПК, информационно-коммуникационных технологий, туризма, транзитных перевозок, гуманитарной сфере, в области образования и ковроткачества.

Н.Аббасова