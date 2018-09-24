Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9967 RUR   0.0256 GBR   2.2236 TRY   0.2688

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 33° Завтра 19° 27° 26 Сен 16° 24° 27 Сен 15° 21°

Внешняя политика 24.09.2018 19:50

Баку и Уланбатор могут наладить сотрудничество в сфере спутниковых технологий

Монголия может воспользоваться спутниковыми возможностями Азербайджана.

«Вопрос использования Монголией спутниковых возможностей Азербайджана обсудил президент Ильхам Алиев в понедельник в Баку со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгом», - сообщает сайт главы государства.

И.Алиев отметил, что визит Х. Баттулга в Баку стал хорошей возможностью для обмена мнениями по вопросам укрепления двухсторонней повестки и сотрудничества, включая развитие деятельности в области спорта.

Лидеры двух стран также обсудили возможности сотрудничества в экономической, инвестиционной, торговой сферах, АПК, информационно-коммуникационных технологий, туризма, транзитных перевозок, гуманитарной сфере, в области образования и ковроткачества.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОНГОЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СФЕРЫ


Похожие новости


Азербайджан считает Турцию и Монголию новыми направлениями экспорта ненефтяной продукции – Azpromo МИД Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании Президенты Азербайджана и Монголии провели телефонный разговор Монголия ждет присоединения Азербайджана к инициативе создания в Улан-Баторе Международного мозгового центра стран, не имеющих выхода к морю Монгольские пограничники изучают опыт Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]