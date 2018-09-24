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Дальнее зарубежье 24.09.2018 21:15

Помпео рассчитывает посетить Пхеньян до конца года

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что еще посетит КНДР в 2018 году.

"Даст бог, я еще поеду (в КНДР - ИФ) до конца этого года", - сказал М.Помпео журналистам в понедельник.

Он отметил, что в ходе выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп объяснит, почему "сейчас не время ослаблять давление" на Северную Корею.

Кроме того, М.Помпео заявил, что процесс денуклеаризации КНДР должен быть "полностью необратимым".

В конце августа сообщалось, что М.Помпео отменил намеченный визит в Пхеньян по настоянию президента Д.Трампа. По данным газеты The Washington Post, Д.Трамп вынудил М.Помпео отменить визит из-за того, что тот получил из Пхеньяна послание, написанное в "агрессивном" тоне, а также из-за отсутствия серьезного прогресса в области денуклеаризации.

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Тэги: США, ПОМПЕО, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]