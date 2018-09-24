МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите американских врачей в Нагорный Карабах

Официальный Баку проверяет информацию, распространенную в СМИ, о визите группы врачей из американского штата Южная Калифорния на оккупированные азербайджанские территории, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

«МИД Азербайджана расследует информацию о визите в период с 22 по 26 сентября группы врачей из Адвентитской организации здравоохранения в оккупированный Арменией Нагорный Карабах», отмечается в информации.

По данным МИД, соответствующим дипломатическим представительствам Азербайджана даны поручения по этому вопросу.

Н.Аббасова