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Карабахский конфликт 24.09.2018 20:13

МИД Азербайджана проверяет информацию о незаконном визите американских врачей в Нагорный Карабах

Официальный Баку проверяет информацию, распространенную в СМИ, о визите группы врачей из американского штата Южная Калифорния на оккупированные азербайджанские территории, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

«МИД Азербайджана расследует информацию о визите в период с 22 по 26 сентября группы врачей из Адвентитской организации здравоохранения в оккупированный Арменией Нагорный Карабах», отмечается в информации.

По данным МИД, соответствующим дипломатическим представительствам Азербайджана даны поручения по этому вопросу.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, США, ВРАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]