Войска США не уйдут из Сирии до тех пор, пока там находятся иранские военные - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока там находятся вооруженные силы Ирана.

"Войска США не покинут Сирию до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами границ Ирана", - сказал Дж.Болтон в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что США "активно борются с подрывной деятельностью Ирана". "Мы больше не будем мириться с плохим поведением Ирана в Ираке", - подчеркнул госсекретарь в то время как Дж.Болтон уточнил, что США не ставят цели добиться смены режима в Тегеране, но ждут от иранских властей "серьезных перемен в поведении".