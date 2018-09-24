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Дальнее зарубежье 24.09.2018 20:15

Войска США не уйдут из Сирии до тех пор, пока там находятся иранские военные - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока там находятся вооруженные силы Ирана.

"Войска США не покинут Сирию до тех пор, пока иранские войска находятся за пределами границ Ирана", - сказал Дж.Болтон в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что США "активно борются с подрывной деятельностью Ирана". "Мы больше не будем мириться с плохим поведением Ирана в Ираке", - подчеркнул госсекретарь в то время как Дж.Болтон уточнил, что США не ставят цели добиться смены режима в Тегеране, но ждут от иранских властей "серьезных перемен в поведении".

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Тэги: США, ИРАН, ВОЙСКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]