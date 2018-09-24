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ТЭК 24.09.2018 20:16

Bank of America повысил прогноз цены нефти Brent до $80 за баррель в 2019г

Аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили прогноз цены нефти марки Brent в следующем году до $80 за баррель с ранее ожидавшихся $75 за баррель.

Как сообщается в пресс-релизе банка, в предыдущих оценках предполагалось, что сокращение экспорта Ирана будет составлять 500 тыс. баррелей в сутки, однако теперь потери оцениваются в 1 млн б/с, в том числе из-за более агрессивной позиции США.

"Между тем наши прогнозы спроса на 2019 год практически не изменились, поскольку более слабый рост в странах emerging markets нивелирует более значительный подъем в государствах с развитой экономикой. В результате наш прогноз дефицита на 2019 год был увеличен с 300 тыс. б/с до 400 тыс. б/с", - говорится в отчете.

Эксперты также повысили оценку Brent с $90 за баррель до $95 за баррель на конец второго квартала следующего года.

При этом прогноз средней цены сорта WTI в текущем году был улучшен до $67 за баррель с $65 за баррель, на 2019 год - до $71 за баррель с $69 за баррель. Эта оценка предполагает расширение спреда между котировками Brent и WTI в следующем году.

"На наш взгляд, рост цен WTI на NYMEX будет отставать от Brent, поскольку проблемы в инфраструктуре США вряд ли будут ликвидированы в ближайшие 12 месяцев", - отмечается в обзоре BoAML. По мнению аналитиков, не исключены даже временные остановки экспортных мощностей в Мексиканском заливе из-за того, что производство нефти в стране превышает логистические мощности.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]