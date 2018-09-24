Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что скоро состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает агентство Ассшиэйтед Пресс.
По его информации, по прибытии в ООН американский лидер сказал журналистам, что встретится с лидером КНДР "довольно скоро".
Он отметил, что подготовкой этого саммита в настоящее время занимается госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее в сентябре Д.Трамп уже заявлял о том, что будет в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Президент США также отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и заявлял, что на личном уровне у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 10 сентября сообщала, что Д. Трамп получил новое послание от Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу лидеров двух стран.
Первая встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
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