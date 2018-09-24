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Регион 24.09.2018 20:30

Грузинская оппозиция просит президента помиловать экс-премьера Мерабишвили

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" обратилось в понедельник к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с просьбой помиловать находящегося в заключении бывшего главу МВД и премьер-министра Вано Мерабишвили.

В обращении отмечается, что здоровье В.Мерабишвили в результате заключения в одиночной камере подорвано и требует немедленного квалифицированного медицинского вмешательства.

Оппозиционное объединение обращается и к Министерству юстиции с требованием рассмотреть вопрос условно досрочного освобождения В.Мерабишвили, так как он отбыл большую часть наказания.

"Мы обращаемся к президенту Маргвелашвили до истечения своего президентского срока проявить добрую волю и использовать свое право помилования Вано Мерабишвили", - говорится в обращении.

В понедельник адвокаты В.Мерабишвили заявили журналистам, что его состояние здоровья серьезно подорвано, и в течение последних двух месяцев бывшего премьера трижды вывозили из тюрьмы в разные клиники в Тбилиси для проведения анализов, однако окончательный диагноз так и не был поставлен.

Между тем департамент по исполнению наказаний в понедельник распространил заявление, в котором говорится, что здоровью В.Мерабишвили ничто не угрожает, ему оказывается необходимое медицинское обслуживание в связи проблемой правого глаза.

В.Мерабишвили - приближенный экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. После избрания в январе 2004 года М.Саакашвили президентом В.Мерабишвили несколько месяцев возглавлял Министерство государственной безопасности. В декабре 2004 года был назначен на пост главы МВД Грузии, который занимал восемь лет. В июле-октябре 2012 года возглавлял правительство республики.

После окончания в ноябре 2013 года президентских полномочий М.Саакашвили В.Мерабишвили был задержан и впоследствии осужден по нескольким обвинениям на девять лет лишения свободы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЭКС, ПРЕМЬЕР


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