Иранский лидер обвиняет Саудовскую Аравию и ОАЭ в финансировании теракта

Руководитель Исламской республики Иран Али Хаменеи заявил в понедельник, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение на участников военного парада в иранском Ахвазе, унесшее жизни более 25 человек.
"Согласно сообщениям, этот подлый поступок был совершен людьми, которым помогают американцы, когда они оказываются в западне в Сирии и Ираке, и которым заплатили Саудовская Аравия и ОАЭ", - приводятся слова А.Хаменеи на его официальном сайте.
Он добавил, что Иран "жестоко накажет" тех, кто стоит за этой атакой.
Ранее министр обороны Ирана заявил, что ответ Тегерана на действия террористов "будет жестким и неожиданным". В свою очередь, заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции заявил, что Саудовская Аравия, Израиль и США "несут ответственность за атаку и столкнутся с последствиями".
Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.
По словам иранского президента Хасана Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе. Х.Рухани накануне заявил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране.
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