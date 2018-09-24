Экс-премьер Грузии Квирикашвили станет советником ЕБРР и будет работать в Узбекистане - СМИ

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили стал международным советником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и будет помогать правительству Узбекистана в создании платформы диалога между публичным и частным секторами, сообщает в понедельник телекомпания "Имеди".
По информации телеканала, соответствующий договор с ЕБРР Г.Квирикашвили оформил несколько недель назад.
Г.Квирикашвили заявил об уходе в отставку с премьерского поста, который занимал более двух лет, 13 июня 2018 года. За день до этого Детский фонд ООН (UNICEF) обнародовал исследование от 2017 года, согласно которому количество бедных в Грузии увеличилось с 2,1% до 5% за последние два года. Причиной этого эксперты UNICEF назвали замедленный экономический рост, безработицу и рост потребительских цен.
Позже председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Г.Квирикашвили уже не мог управлять страной, из-за чего должен был уйти с занимаемого поста.
Через месяц после отставки Г.Квирикашвили разразился коррупционный скандал: прокуратура опросила двух членов его правительства - экс-главу министерства экономики Дмитрия Кумсишвили и бывшего главу Минрегионразвития и инфраструктуры Зураба Алавидзе в рамках уголовного дела о присвоении/растрате госсредств в крупном размере, а также злоупотреблении служебными полномочиями.
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