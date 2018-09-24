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Дальнее зарубежье 24.09.2018 21:32

У российских военных есть доказательства, что вина за крушение Ил-20 лежит именно на ВВС Израиля - Минобороны РФ

В Минобороны РФ отвергли заявления израильских военных об их непричастности к крушению российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии 17 сентября.

"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - заявил в понедельник вечером на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он представил данные с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200.

"Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал И.Конашенков.

"Еще раз подчеркну, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов", - отметил генерал.

По словам И.Конашенкова, пункт боевого управления российской системы С-400 на авиабазе Хмеймим 17 сентября обнаружил самолеты ВВС Израиля. Российская система присвоила им номера 125, 130, 149 и 045.

"На экране вы видите отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими средствами ПВО. Ей присвоен номер 158Б. Индекс "Б" обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", - сказал И.Конашенков.

"На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"Как видно, по состоянию на 22:01:17, три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от семи и выше километров. Их положение на экране индикатора обозначено желтыми отметками и соответствует номерам 045, 125 и 130", - сказал И.Конашенков.

По его словам, один израильский самолет с отметкой 149 в момент трагедии находился на высоте от девяти до 10 км на одном азимуте с российским Ил-20, имеющим отметку 007 относительно направления полета зенитной ракеты. Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F16 с отметкой 149. На левом экране видно, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолета", - сказал И.Конашенков.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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