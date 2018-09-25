Китай продолжит развитие экономического сотрудничества с Ираном, несмотря на санкции со стороны США - СМИ

Китай будет развивать торгово-экономические связи с Ираном, невзирая на угрозы санкций со стороны США, заявил член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом, сообщило иранское информагентство ИРНА из Нью-Йорка.

Ван И сделал это заявление на встрече с М.Зарифом на полях проходящей сессии Генассамблеи ООН.

Китайский дипломат также подтвердил приверженность КНР реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после, выхода США из соглашения, отмечается в сообщении агентства.