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Дальнее зарубежье 25.09.2018 12:46

Китай продолжит развитие экономического сотрудничества с Ираном, несмотря на санкции со стороны США - СМИ

Китай будет развивать торгово-экономические связи с Ираном, невзирая на угрозы санкций со стороны США, заявил член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом, сообщило иранское информагентство ИРНА из Нью-Йорка.

Ван И сделал это заявление на встрече с М.Зарифом на полях проходящей сессии Генассамблеи ООН.

Китайский дипломат также подтвердил приверженность КНР реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после, выхода США из соглашения, отмечается в сообщении агентства.

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Тэги: ИРАН, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]