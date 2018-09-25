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Регион 25.09.2018 13:04

Патрушев 26 сентября в Тегеране примет участие в консультациях по Афганистану

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду посетит Иран для участия в консультациях по Афганистану по линии советов безопасности, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"26 сентября в Тегеране пройдут многосторонние консультации по линии советов безопасности по проблематике Афганистана. Россию на встрече представит секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев", - заявили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]