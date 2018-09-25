Патрушев 26 сентября в Тегеране примет участие в консультациях по Афганистану

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду посетит Иран для участия в консультациях по Афганистану по линии советов безопасности, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"26 сентября в Тегеране пройдут многосторонние консультации по линии советов безопасности по проблематике Афганистана. Россию на встрече представит секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев", - заявили в пресс-службе.