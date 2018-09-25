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СНГ 25.09.2018 13:19

Террористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФ, сообщают в НАК

Сторонники международных террористов больше не стремятся выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, по приказу своих лидеров они остаются на территории РФ для создания ячеек и подготовки терактов, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"Главари международных террористических организаций отдают приказы своим сторонникам не выезжать за пределы Российской Федерации в Сирию и другие страны, а оставаться в регионах пребывания для создания ячеек и подготовки террористических актов", - сказал первый заместитель руководителя аппарата НАК Андрей Кокоров в ходе форума "Противодействие идеологи терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.

Он также отметил, что спецслужбы отмечают тенденцию на "саморадикализацию" граждан, когда люди без внешнего воздействия и вербовки начинают интересоваться радикальными идеологиями.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]