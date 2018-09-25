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СНГ 25.09.2018 14:16

Экс-президент Киргизии Атамбаев признал свои кадровые ошибки

Экс-президент Киргизии, лидер Социал-демократической партии (СДПК) Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости чистки партийных рядов от получивших должности благодаря СДПК "прилипал" и взял на себя ответственность за допущенные кадровые ошибки.

"В течение последних восьми лет СДПК играла ведущую роль в нашем обществе, члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки, немало кадровых ошибок сделал и я сам", - говорится в обращении А.Атамбаева по случаю 25-летия СДПК, поступившем в "Интерфакс".

"Близость к власти делает любую партию заманчивой для "прилипал" и нечистоплотных карьеристов, это коснулось и СДПК, нам не удалось вовремя избавляться от таких кадров", - заявил А.Атамбаев, отметив, что партии предстоит "этап очищения и обновления".

"Сегодня именно те, кто обязан своими должностями и депутатскими мандатами нашей партии, именно те, кто выдвигался от имени СДПК на высокие государственные посты, делают всё, чтобы расколоть нашу партию, дискредитировать ее", - заявил экс-президент Киргизии.

"Поэтому мы должны сделать глубокий анализ деятельности партии, обобщить позитивный опыт, осмыслить достигнутое и сделать выводы из допущенных ошибок. Это также дает нам уникальную возможность очиститься от "прилипал" и случайных попутчиков, обеспечить приток в партию новых сил", - отметил А.Атамбаев.

Лидер СДПК заявил, что в дальнейшем партия будет опираться на накопленный опыт политической деятельности.

По его словам, она "открыта для всех, в том числе для молодежи".

Экс-президент Киргизии возглавил СДПК в момент ее создания в 1993 году и был бессменным руководителем до избрания президентом Киргизии в декабре 2011 года.

А.Атамбаев вновь возглавил партию после сложения президентских полномочий в ноябре 2017 года, в марте на съезде СДПК он был избран ее председателем.

Оппозиция Киргизии неоднократно критиковала кадровую политику экс-президента, который "продвигал на ключевые посты в государстве представителей СДПК", нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков тоже является выдвиженцем социал-демократов.

По мнению местных наблюдателей, после мартовского съезда СДПК наметилась тенденция раскола партии, парламентская фракция фактически оказалась под влиянием нынешнего президента Киргизии.

На минувшей неделе оппозиционная парламентская фракция "Ата-Мекен" предложила проверить деятельность А.Атамбаева на посту президента. Депутаты хотят добиться раскрытия информации о ряде его решений, касающихся кадровых назначений.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, КАДРЫ, ОШИБКИ


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