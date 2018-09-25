Экс-президент Киргизии Атамбаев признал свои кадровые ошибки

Экс-президент Киргизии, лидер Социал-демократической партии (СДПК) Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости чистки партийных рядов от получивших должности благодаря СДПК "прилипал" и взял на себя ответственность за допущенные кадровые ошибки.
"В течение последних восьми лет СДПК играла ведущую роль в нашем обществе, члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки, немало кадровых ошибок сделал и я сам", - говорится в обращении А.Атамбаева по случаю 25-летия СДПК, поступившем в "Интерфакс".
"Близость к власти делает любую партию заманчивой для "прилипал" и нечистоплотных карьеристов, это коснулось и СДПК, нам не удалось вовремя избавляться от таких кадров", - заявил А.Атамбаев, отметив, что партии предстоит "этап очищения и обновления".
"Сегодня именно те, кто обязан своими должностями и депутатскими мандатами нашей партии, именно те, кто выдвигался от имени СДПК на высокие государственные посты, делают всё, чтобы расколоть нашу партию, дискредитировать ее", - заявил экс-президент Киргизии.
"Поэтому мы должны сделать глубокий анализ деятельности партии, обобщить позитивный опыт, осмыслить достигнутое и сделать выводы из допущенных ошибок. Это также дает нам уникальную возможность очиститься от "прилипал" и случайных попутчиков, обеспечить приток в партию новых сил", - отметил А.Атамбаев.
Лидер СДПК заявил, что в дальнейшем партия будет опираться на накопленный опыт политической деятельности.
По его словам, она "открыта для всех, в том числе для молодежи".
Экс-президент Киргизии возглавил СДПК в момент ее создания в 1993 году и был бессменным руководителем до избрания президентом Киргизии в декабре 2011 года.
А.Атамбаев вновь возглавил партию после сложения президентских полномочий в ноябре 2017 года, в марте на съезде СДПК он был избран ее председателем.
Оппозиция Киргизии неоднократно критиковала кадровую политику экс-президента, который "продвигал на ключевые посты в государстве представителей СДПК", нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков тоже является выдвиженцем социал-демократов.
По мнению местных наблюдателей, после мартовского съезда СДПК наметилась тенденция раскола партии, парламентская фракция фактически оказалась под влиянием нынешнего президента Киргизии.
На минувшей неделе оппозиционная парламентская фракция "Ата-Мекен" предложила проверить деятельность А.Атамбаева на посту президента. Депутаты хотят добиться раскрытия информации о ряде его решений, касающихся кадровых назначений.
"Вертолеты России" рассчитывают создать сервисный центр в Азербайджане
Азербайджан уделяет важное значение развитию оборонной промышленности и усилению МТБ армии - Алиев
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Азербайджан может инвестировать в создание предприятия по производству кашемира в Монголии
Turkish Airlines проводит специальную акцию на полеты осенью в Стамбул из Баку, Нахчывана и Гянджи
AZAL в октябре подпишет контракт на закупку симуляторов Boeing-737 MAX и Embraer 190 для подготовки летного состава
Michael Kors покупает дом моды Versace за 1,83 млрд евро, сменит название на Capri Holdings
В Азербайджане сохраняется определенная неравномерность между городом и селом, но она ниже, чем в других странах Южного Кавказа - ВБ
TOUR A VENT в 4 городах России проведет роуд-шоу туристических возможностей Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»