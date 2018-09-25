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Финансы 25.09.2018 12:43

ABA разработает предложения по расширению возможностей финансового посредничества банков

Ассоциация банков Азербайджана (АBA) учредила рабочую группу для подготовки предложений по расширению возможностей финансового посредничества банков, говорится в сообщении Ассоциации.

Меры, необходимые для расширения возможностей финансового посредничества банков, текущая ситуация в этой сфере, предложения и заключения членов Ассоциации по преодолению вызовов, обсуждались на президиуме ABA.

«В ходе заседания была учреждена рабочая группа для разработки предложений, адресованных в Ассоциацию банками по расширению возможностей их финансового посредничества», - отмечается в информации.

На заседании и.о. председателя правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов был выбран новым вице-президентом Ассоциации, сменив на этом посту Халида Ахадова.

Кроме этого, зампредправления МБА Агшин Амиров был назначен новым председателем Экспертной группы по управлению рисками. Цель группы заключается в: изучении новых вызовов и передового опыта в сфере управления рисками, исследовании возможностей внедрения этого опыта в местной банковской системе, усилении сотрудничества с регулирующими и надзорными органами, профессиональном участии в подготовке различных нормативных документов по управлению рисками, подготовке обоснованных предложений с координирующими структурами.

Также в рамках заседания была создана Экспертная группа по финансированию торговли и проектов, руководителем которой назначен директор департамента развития корпоративного бизнеса ОАО «Bank VTB (Azerbaycan)» Ясин Джалилов.

Целью создания этой группы является анализ соответствия азербайджанского законодательства по операциям с аккредитивами, гарантиями, инкассо и прочими документарными операциями требованиям международного законодательства. Группа будет обсуждать возникающие и потенциальные проблемы в представлении данного банковского продукта, изучит возможности внедрения международных стандартов в этой сфере, изучит возможности финансирования крупномасштабных долгосрочных проектов в Азербайджане посредством экспортных кредитных агентств и прочих финансовых институтов.

АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

Н.Аббасова

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Тэги: БАНКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]