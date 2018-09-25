Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0258 GBR   2.2275 TRY   0.2758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.08 Brent   81.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 16° 25° 27 Сен 15° 21° 28 Сен 16° 22°

Регион 25.09.2018 14:33

МВД Ирана возложило ответственность за теракт в Ахвазе на поддерживаемых арабскими странами исламистов

Министерство внутренних дел Ирана считает, что за терактом на военном параде в городе Ахвазе на юго-западе Ирана стоят исламистские сепаратистские группировки, сообщают иранские СМИ.

"Установлены личности пяти членов террористической банды, связанной с радикальными исламистскими, сепаратистскими группировками, которых поддерживают противодействующие арабские страны", - говорится в заявлении иранского МВД.

Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.

Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение в Ахвазе. Он добавил, что Иран "жестоко накажет" тех, кто стоит за этой атакой.

По словам иранского президента Хасана Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе. Х.Рухани заявил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МВД, ТЕРАКТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]