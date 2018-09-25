МВД Ирана возложило ответственность за теракт в Ахвазе на поддерживаемых арабскими странами исламистов

Министерство внутренних дел Ирана считает, что за терактом на военном параде в городе Ахвазе на юго-западе Ирана стоят исламистские сепаратистские группировки, сообщают иранские СМИ.
"Установлены личности пяти членов террористической банды, связанной с радикальными исламистскими, сепаратистскими группировками, которых поддерживают противодействующие арабские страны", - говорится в заявлении иранского МВД.
Нападение в Ахвазе произошло в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевики, участвовавшие в нападении, ликвидированы.
Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение в Ахвазе. Он добавил, что Иран "жестоко накажет" тех, кто стоит за этой атакой.
По словам иранского президента Хасана Рухани, Иран располагает информацией об исполнителях и тех, кто подталкивал к совершению нападения в Ахвазе. Х.Рухани заявил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива получают выгоду от создания нестабильной ситуации в Иране.
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