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СНГ 25.09.2018 14:46

В Кремле опровергли сообщения израильских СМИ о дате разговора Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию израильских СМИ о том, что телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором обсуждались планы РФ по укреплению возможностей сирийских ПВО, состоялся в воскресенье, 23 сентября.

"Нет, это не так", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в израильских СМИ появилась информация о том, что разговор В.Путина и Б.Нетаньяху, о котором Москва и Тель-Авив сообщили в понедельник, состоялся днем ранее, то есть до того, как министр обороны России Сергей Шойгу официально сообщил о планах поставить в Сирию С-300.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, РАЗГОВОР, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]