В Кремле опровергли сообщения израильских СМИ о дате разговора Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию израильских СМИ о том, что телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором обсуждались планы РФ по укреплению возможностей сирийских ПВО, состоялся в воскресенье, 23 сентября.
"Нет, это не так", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в израильских СМИ появилась информация о том, что разговор В.Путина и Б.Нетаньяху, о котором Москва и Тель-Авив сообщили в понедельник, состоялся днем ранее, то есть до того, как министр обороны России Сергей Шойгу официально сообщил о планах поставить в Сирию С-300.
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