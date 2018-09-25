Министры Израиля во вторник обсудят ситуацию в регионе и отношения с Россией

Узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности, как ожидается, соберется во вторник для обсуждения последнего развития ситуации в регионе, включая отношения с Россией после того, как в Сирии был сбит российский самолет-разведчик, сообщила газета "Таймс оф Израэл".

Издание отмечает, что узкий кабинет, именуемый также министерской комиссией по вопросам национальной безопасности, соберется на следующий день после того, как Россия объявила о решении поставить Сирии комплексы ПВО С-300 для обеспечения безопасности российских военных в этой стране.

Как сообщалось накануне, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.

По мнению Б.Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе". Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

По сообщениям израильских СМИ, передача российской стороной Дамаску С-300 вызвала обеспокоенность и в возглавляемой США международной антиигиловской коалиции.

Израильское телевидение приводит слова неназванного американского официального лица, который заявил, что эти российские системы могут представлять угрозу самолетам США, которые действуют в сирийском воздушном пространстве.

"Поставки в Сирию дополнительных систем ПВО не покончат с непрофессиональными и беспорядочными ракетными обстрелами со стороны сирийской армии и не снизят угрозы для самолетов, летающих в этом районе", - сказал американский представитель.

"Таймс оф Израэл" напоминает, что ранее в этом году министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупреждал, что Израиль нанесет удар по С-300 в Сирии, если они будут использованы против израильских целей. "Одно должно быть ясно: если кто-то будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим. И не важно, будет это С-300 или С-700", - приводит газета слова министра.

Бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин также уверен, что если С-300 будут поставлены Дамаску, ВВС Израиля быстро уничтожат этот комплекс.

На прошлой неделе над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.