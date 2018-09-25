ЕС создаст механизм защиты от санкций для финансовых операций с Ираном

Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"В практическом смысле это будет означать, что страны-члены ЕС создадут юридическое лицо, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном", - сказала она.

По ее словам, создаваемую ЕС схему, которая должна обеспечить сохранение торговли с Ираном, в том числе экспорт нефти, смогут использовать и другие страны.

Ф.Могерини сделала заявление по итогам встречи представителей пяти стран, в том числе России, подписавших соглашение по иранскому атому.

Страны-подписанты подтвердили приверженность выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с оглашением от 2015 года, говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи на полях ГА ООН.

В документе, зачитанном Ф.Могерини, подчеркивается, что иранская сторона в полной мере выполняет обязательства в соответствии с СВПД.

Участники заседания, говорится в заявлении, подтвердили необходимость дальнейшего развития деловых связей с Ираном, связанных в том числе с экспортом Ираном своих нефти и газа.

В условиях санкционной политики США, считают участники заседания, необходимо обеспечить защиту компаний, осуществляющих деловые связи с Ираном.

СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.

До 4 ноября все компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть сотрудничество с Ираном в области углеводородного сырья, в частности, прекратить закупки иранской нефти.

Западные эксперты полагают, что предпринимаемые Европой меры, вероятно, окажут умеренное влияние, а решение Ирана остаться в рамках соглашения СВПД, скорее всего, будет зависеть от готовности крупнейших неевропейских клиентов (Китая, Индии и Турции) продолжать закупку иранской нефти, пишет The Wall Street Journal.

Если Иран сможет выдержать давление со стороны США до 2020 года, американские избиратели могут выбрать другого президента, который может изменить политический курс.

За четыре месяца примерно половина из 67 компаний, входящих в Fortune Global-500 и инвестировавших в Иран до мая, объявили о планах свернуть бизнес или об уходе из страны. Многие из них являются европейскими компаниями, включая французские Total и Peugeot, германские Allianz и Siemens, датскую A.P. Moeller-Maersk и австрийский банк Oberbank.

Экспорт в Европу иранской нефти, самого важного источника доходов страны, упал более чем на треть в мае-августе, то есть еще до введения санкций. Аналитики ожидают дальнейшего сокращения поставок.

Хотя Европа разрабатывает механизмы сохранения экономических связей с Ираном в обход американских санкций, эксперты отмечают, что США могут ввести карательные меры против должностных лиц, участвующих в подобных схемах. Банки, получающие деньги через новый механизм, также могут пострадать от властей США за то, что они помогают избежать санкций, пишет WSJ.