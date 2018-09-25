Президент Молдавии встретится в среду в Москве с вице-премьером РФ Козаком

Президент Молдавии Игорь Додон и вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак встретятся в Москве 26 сентября.

И.Додон сообщил об этом на своей странице в Facebook после обсуждения данного вопроса во вторник с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

Президент добавил, что после встречи в Москве он примет участие в саммите Содружества независимых государств, который пройдет 27-28 сентября в Душанбе.

По его словам, на полях саммита также состоится ряд встреч с лидерами стран-членов Содружества.