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СНГ 25.09.2018 15:14

Президент Молдавии встретится в среду в Москве с вице-премьером РФ Козаком

Президент Молдавии Игорь Додон и вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак встретятся в Москве 26 сентября.

И.Додон сообщил об этом на своей странице в Facebook после обсуждения данного вопроса во вторник с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

Президент добавил, что после встречи в Москве он примет участие в саммите Содружества независимых государств, который пройдет 27-28 сентября в Душанбе.

По его словам, на полях саммита также состоится ряд встреч с лидерами стран-членов Содружества.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КОЗАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]