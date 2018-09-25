Лукашенко рассчитывает на широкие возможности и полномочия нового посла РФ в Минске в деле продвижения белорусско-российских отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что новый посол России в Минске Михаил Бабич придаст импульс взаимодействию двух стран во всех сферах.

"Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах", - сказал А.Лукашенко, принимая верительные грамоты М.Бачича в Минске во вторник.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Глава государства напомнил, что недавно провел с президентом России Владимиром Путиным "обстоятельные переговоры и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим на повестке дня".

"Убежден, что у вас имеются для этого необходимые возможности и, как мне сказал президент, широчайшие полномочия", - подчеркнул А.Лукашенко.

Он заметил, что Россия является стратегическим союзником Белоруссии. "Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений", - сказал президент.

А.Лукашенко обратил внимание, что у Белоруссии и России немало очевидных достижений и в сфере равенства прав граждан, и в экономической интеграции, и в продвижении общих интересов на международной арене.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении М.Бабича на пост посла РФ в Минске 24 августа. Он также назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

М.Бабич сменил на посту посла России в Минске Александра Сурикова, который руководил российской дипмиссией 12 лет.