Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с EIB - Алиев

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (European Investment Bank, EIB), заявил президент Ильхам Алиев.
«В связи с большими планами по развитию ненефтяного сектора экономики, Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с EIB. Нынешний уровень развития экономики Азербайджана и существующая благоприятная бизнес-среда делают страну привлекательной для инвестиций», - заявил И.Алиев во вторник на встрече с вице-президентом EIB Вазилем Худакой, сообщает сайт главы государства.
Президент также выразил благодарность EIB за оказанную финансовую поддержку проектам строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) и Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).
В свою очередь, В.Худак отметил важность встреч, которые он планирует провести в Баку, во время которых будут определены возможные направления дальнейшего сотрудничества.
"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сферах альтернативной энергетики, сельского хозяйства, экологии, инфраструктуры, частного сектора и промышленных зон", - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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