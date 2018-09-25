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Финансы 25.09.2018 13:59

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с EIB - Алиев

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (European Investment Bank, EIB), заявил президент Ильхам Алиев.

«В связи с большими планами по развитию ненефтяного сектора экономики, Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с EIB. Нынешний уровень развития экономики Азербайджана и существующая благоприятная бизнес-среда делают страну привлекательной для инвестиций», - заявил И.Алиев во вторник на встрече с вице-президентом EIB Вазилем Худакой, сообщает сайт главы государства.

Президент также выразил благодарность EIB за оказанную финансовую поддержку проектам строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) и Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

В свою очередь, В.Худак отметил важность встреч, которые он планирует провести в Баку, во время которых будут определены возможные направления дальнейшего сотрудничества.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сферах альтернативной энергетики, сельского хозяйства, экологии, инфраструктуры, частного сектора и промышленных зон", - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, EIB, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]