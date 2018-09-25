Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с EIB - Алиев

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (European Investment Bank, EIB), заявил президент Ильхам Алиев.

«В связи с большими планами по развитию ненефтяного сектора экономики, Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с EIB. Нынешний уровень развития экономики Азербайджана и существующая благоприятная бизнес-среда делают страну привлекательной для инвестиций», - заявил И.Алиев во вторник на встрече с вице-президентом EIB Вазилем Худакой, сообщает сайт главы государства.

Президент также выразил благодарность EIB за оказанную финансовую поддержку проектам строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) и Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

В свою очередь, В.Худак отметил важность встреч, которые он планирует провести в Баку, во время которых будут определены возможные направления дальнейшего сотрудничества.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в сферах альтернативной энергетики, сельского хозяйства, экологии, инфраструктуры, частного сектора и промышленных зон", - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков