Китай призывает Вашингтон отменить решение о поставках Тайваню запчастей к военным самолетам

Китай во вторник призвал Соединенные Штаты отменить решение поставить запасные части к истребителям F-16 и транспортным самолетам С-130, находящимся на вооружении ВВС Тайваня, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на МИД КНР.
"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить их план продажи вооружений и прекратить военные контакты с Тайванем во избежание серьезного ухудшения отношений Китая и США, мира и стабильности в Тайваньском проливе и двустороннего сотрудничества в основных областях", - приводит агентство заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Ранее сообщалось, что американский госдепартамент официально объявил о принятом решении поставить запасные части к военным самолетам Тайваня. Контракт оценивается в $330 млн.
Тайваньская администрация приветствовала решение США. "В условиях, когда Тайвань испытывает постоянно растущую угрозу, поставки американских вооружений повысят уверенность в укреплении самообороны и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - говорится в распространенном ею заявлении.
Китай решительно протестует против военных поставок США Тайваню, рассматривая их как нарушение требований документов об установлении дипотношений между двумя странами и обязательств США о признании существования одного Китая.
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