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Дальнее зарубежье 25.09.2018 16:17

Китай призывает Вашингтон отменить решение о поставках Тайваню запчастей к военным самолетам

Китай во вторник призвал Соединенные Штаты отменить решение поставить запасные части к истребителям F-16 и транспортным самолетам С-130, находящимся на вооружении ВВС Тайваня, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на МИД КНР.

"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить их план продажи вооружений и прекратить военные контакты с Тайванем во избежание серьезного ухудшения отношений Китая и США, мира и стабильности в Тайваньском проливе и двустороннего сотрудничества в основных областях", - приводит агентство заявление представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее сообщалось, что американский госдепартамент официально объявил о принятом решении поставить запасные части к военным самолетам Тайваня. Контракт оценивается в $330 млн.

Тайваньская администрация приветствовала решение США. "В условиях, когда Тайвань испытывает постоянно растущую угрозу, поставки американских вооружений повысят уверенность в укреплении самообороны и будут способствовать поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - говорится в распространенном ею заявлении.

Китай решительно протестует против военных поставок США Тайваню, рассматривая их как нарушение требований документов об установлении дипотношений между двумя странами и обязательств США о признании существования одного Китая.

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Тэги: КНР, США, ТАЙВАНЬ, ВООРУЖЕНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]