В Азербайджане сохраняется определенная неравномерность между городом и селом, но она ниже, чем в других странах Южного Кавказа - ВБ

Всемирный банк рекомендует правительству Азербайджана принять ряд шагов для расширения доступа населения к высшему образованию.

ВБ во вторник опубликовал доклад "Toward a New Social Contract" по проблеме растущего неравенства между различными социальными группами и оказания содействия трудящимся, сталкивающимся с большей неопределенностью, в странах Европы и Центральной Азии.

В отчете отмечается, что в Азербайджане возможности доступа к высшему образованию для лиц, родившихся в 80-х годах прошлого века, были на 40% меньше, чем у тех, кто родился в 50-х годах.

Кроме этого, неравномерность между городскими и сельскими районами в Азербайджане относительно сильна, чем в России и большинстве стран Восточной Европы, хотя и ниже, чем в соседних странах Кавказа. "Развитие человеческого капитала и расширение доступа к возможностям, приведут к более широкому росту", - считают авторы доклада.

По оценкам ВБ, решение проблемы растущего неравенства в Европе и Центральной Азии потребует совершенствования трудовой, налоговой и социальной политики.

Авторы доклада призывают пересмотреть основные принципы политики с целью преодоления расширяющегося разрыва между теми, кому удается извлечь выгоды из новых экономических возможностей, и теми, кто остается на обочине экономики, гибкость которой постоянно возрастает.

"Хотя страны региона Европы и Центральной Азии обладают огромным опытом применения институтов и программ социального обеспечения, эти институты и программы создавались для работы в иных экономических условиях и уже не способны оказывать гражданам такую же поддержку, как в прошлом. Долгосрочная оплачиваемая занятость уже не является нормой, особенно в случае молодежи, и нам необходимо обеспечить более равномерное распределение выгод и возможностей, создаваемых экономическим ростом", - считает Сирил Мюллер, вице-президент Регионального управления Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии.

Несмотря на то, что в регионе Европы и Центральной Азии показатели равенства являются одними из самых высоких в мире, возможности социально-экономической мобильности все еще остаются закрытыми для многих граждан, которые чувствуют себя попавшими в западню неравенства и являются менее защищенными, чем предыдущие поколения. Кроме того, ослабление финансовой защищенности и гарантий занятости означает, что угроза обнищания затрагивает сейчас большую долю среднего класса, что, в совокупности, привело к снижению доверия к институтам, усилению поляризации и росту популизма в обществе.

"Для решения этих проблем авторы доклада предлагают использовать набор из трех принципов политики: перейти к равной защите всех трудящихся независимо от вида занятости; преследовать цель обеспечения всеобщности (универсальности) социальной помощи, социального страхования и доступа к качественным основным услугам; и повышать прогрессивность налогообложения при росте налогооблагаемой базы, в частности, дополняя налогообложение трудового дохода налогообложением капитала", - отмечается в сообщении банка.

В докладе определяются четыре фактора напряженности между социальными группами, которые подрывают сплоченность общества: межпоколенческий разрыв; неравенство между работниками разных профессий; неравный доступ к возможностям в разных географических регионах; неравенство, обусловленное гендерными, этническими и другими факторами, как, например, происхождение, а не индивидуальными усилиями или способностями.

Признавая существенные различия между странами Европы и Центральной Азии, авторы доклада подчеркивают значение политики, направленной на снижение этих факторов напряженности посредством предоставления защиты всем трудящимся, улучшения социальных услуг и придания более справедливого характера системам налогообложения.

А.Азизов