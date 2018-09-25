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25.09.2018 14:34

В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому

24 сентября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в школе № 27 города Баку состоялся урок, посвященный 200-летию установки на Красной площади в городе Москве памятника гражданину Минину и князю Пожарскому работы Ивана Мартоса.

Учащиеся школы рассказали об истории создания памятника и исторических событиях, которым он посвящен.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]