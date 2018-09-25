В Баку отметили 200-летие создания памятника Минину и Пожарскому

24 сентября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в школе № 27 города Баку состоялся урок, посвященный 200-летию установки на Красной площади в городе Москве памятника гражданину Минину и князю Пожарскому работы Ивана Мартоса.
Учащиеся школы рассказали об истории создания памятника и исторических событиях, которым он посвящен.
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