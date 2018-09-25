Бакметрополитен закупает мониторы для новой станции фиолетовой ветки

ЗАО «Бакметрополитен» отбирает компанию, предоставляющую услуги по поставке, установке и монтажу мониторов для станции «B03» фиолетовой ветки метро, отмечается в объявлении метрополитена.

Речь идет о поставке и установке мониторов для электронных указателей движения поездов и системы информирования граждан.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 250 манатов.

Для участия в тендере приглашаются компании, имеющие достаточные финансовые и технические возможности.

Тендерные предложения претендентов, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 12 ноября 2018 года. Тендерная процедура состоится 13 ноября.

Н.Аббасова