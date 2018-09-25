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Инфраструктура и тендеры 25.09.2018 14:57

Бакметрополитен закупает мониторы для новой станции фиолетовой ветки

ЗАО «Бакметрополитен» отбирает компанию, предоставляющую услуги по поставке, установке и монтажу мониторов для станции «B03» фиолетовой ветки метро, отмечается в объявлении метрополитена.

Речь идет о поставке и установке мониторов для электронных указателей движения поездов и системы информирования граждан.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 250 манатов.

Для участия в тендере приглашаются компании, имеющие достаточные финансовые и технические возможности.

Тендерные предложения претендентов, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 12 ноября 2018 года. Тендерная процедура состоится 13 ноября.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, ПОСТАВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]