Бакметрополитен закупает мониторы для новой станции фиолетовой ветки

ЗАО «Бакметрополитен» отбирает компанию, предоставляющую услуги по поставке, установке и монтажу мониторов для станции «B03» фиолетовой ветки метро, отмечается в объявлении метрополитена.
Речь идет о поставке и установке мониторов для электронных указателей движения поездов и системы информирования граждан.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 250 манатов.
Для участия в тендере приглашаются компании, имеющие достаточные финансовые и технические возможности.
Тендерные предложения претендентов, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 12 ноября 2018 года. Тендерная процедура состоится 13 ноября.
Н.Аббасова
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