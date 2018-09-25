Президент Казахстана в пятницу примет участие в саммите СНГ в Душанбе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в пятницу, 28 сентября, в Душанбе, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, в рамках саммита "состоится обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия стран Содружества, а также будут рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности организации".

Ожидается, что Н.Назарбаев "на полях" саммита проведет ряд двусторонних встреч.