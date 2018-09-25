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СНГ 25.09.2018 19:34

Президент Казахстана в пятницу примет участие в саммите СНГ в Душанбе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в пятницу, 28 сентября, в Душанбе, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, в рамках саммита "состоится обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия стран Содружества, а также будут рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности организации".

Ожидается, что Н.Назарбаев "на полях" саммита проведет ряд двусторонних встреч.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, СНГ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]