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Дальнее зарубежье 25.09.2018 17:27

Трамп не планирует встречаться с Рухани на полях ГА ООН, но не отрицает возможность встречи "когда-нибудь в будущем"

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него не запланирована встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани, но он не отрицает такой возможности в будущем.

"Несмотря на запросы, у меня нет планов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Может быть когда-нибудь в будущем", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Я уверен, что он абсолютно прекрасный человек", - добавил американский президент.

Президент США и президент Ирана находятся в Нью-Йорке, где проходят мероприятия Генассамблеи ООН, в связи с чем в СМИ обсуждается возможность их встречи.

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Тэги: США, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]