Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него не запланирована встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани, но он не отрицает такой возможности в будущем.

"Несмотря на запросы, у меня нет планов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Может быть когда-нибудь в будущем", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Я уверен, что он абсолютно прекрасный человек", - добавил американский президент.

Президент США и президент Ирана находятся в Нью-Йорке, где проходят мероприятия Генассамблеи ООН, в связи с чем в СМИ обсуждается возможность их встречи.