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ТЭК 25.09.2018 15:20

Цена Brent может достичь $90 за баррель в ближайшие дни - аналитики

Цена нефти марки Brent может подскочить до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.

По его словам, ситуация на мировом рынке ужесточается, поскольку Саудовская Аравия и Россия заявили об отсутствии намерений наращивать добычу, а производство в Венесуэле и Ливии сокращается, сообщает Dow Jones.

Ранее эксперты JPMorgan Chase подняли прогноз средней цены сорта Brent в ближайшие полгода на $22 - до $85 за баррель, марки WTI - на $20, до $76 за баррель. При этом они не исключают вероятности достижения котировками отметки в $90 за баррель.

Это обусловлено пересмотром в сторону усиления рисков проблем с поставками, которые более чем компенсируют ослабление роста спроса. Аналитики банка полагают, что американские санкции приведут к сокращению поставок нефти из Ирана на 1,5 млн баррелей в сутки.

Аналитики Standard Chartered улучшили прогноз средней цены Brent в следующем году на $3 - до $78 за баррель, на 2020 год - на $7, до $85 за баррель. Ожидания для WTI повышены соответственно на $2 - до $73 за баррель и на $8 - до $82 за баррель. Причинами пересмотра являются существенное замедление темпов роста добычи в США и резкое падение производства в Иране.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]