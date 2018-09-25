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СНГ 25.09.2018 18:31

Правозащитники PRI помогут властям Таджикистана в модернизации пенитенциарной системы

Международная организация Penal Reform International ("Международная тюремная реформа") поможет Таджикистану усовершенствовать пенитенциарную систему страны, сообщает представительство PRI в Центральной Азии.

Меморандум о сотрудничестве между Главным управлением исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана и региональным представительством PRI в Центральной Азии был подписан в ходе официальной встречи руководства ГУИУН МЮРТ и регионального директора PRI Азамата Шамбилова, говорится в сообщении.

"Наша организация приветствует проводимые реформы в системе уголовного правосудия в Таджикистане и готова оказать всю необходимую поддержку. Мы приложим все необходимые усилия для оказания экспертной и технической поддержки в успешной реализации намеченных планов", - заявил на встрече А.Шамбилов.

PRI взаимодействует с ГУИУН при Минюсте Таджикистана с 2004 года. Самыми активными годами сотрудничества двух организации были 2004-2007 годы, когда была оказана техническая и экспертная поддержка по борьбе с туберкулезом и другими заболеваниями в местах лишения свободы и создан учебный центр при управлении.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ТЮРЬМЫ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]