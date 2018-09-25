В Еврокомиссии пока не объясняют деталей объявленного Могерини механизма защиты расчетов европейских компаний с Ираном

Объявленное главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Нью-Йорке создание механизма защиты от санкций для финансовых операций с Тегераном призвано облегчить деловые отношения европейских предприятий с Ираном, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Что касается вчерашнего заявления госпожи Могерини, она уточнила, что теперь пройдет совещание на техническом уровне. В настоящий момент мы можем сообщить мало деталей об этом специальном механизме защиты", - сказал пресс-секретарь, добавив, что разъяснения последуют после этих технических консультаций.

В ответ на дополнительные вопросы представитель ЕК повторил, что ему нечего добавить до этой технической встречи государств-членов, которые соберутся для ознакомления с данным предложением и конкретизации такого механизма в том, что касается его применения.

"Мы вас проинформируем, когда будем знать больше", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, точная дата введения такого механизма не установлена, но речь идет о том, что, с учетом обстоятельств, эта работа должна быть проделана быстро.