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Регион 25.09.2018 20:04

В Еврокомиссии пока не объясняют деталей объявленного Могерини механизма защиты расчетов европейских компаний с Ираном

Объявленное главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Нью-Йорке создание механизма защиты от санкций для финансовых операций с Тегераном призвано облегчить деловые отношения европейских предприятий с Ираном, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Что касается вчерашнего заявления госпожи Могерини, она уточнила, что теперь пройдет совещание на техническом уровне. В настоящий момент мы можем сообщить мало деталей об этом специальном механизме защиты", - сказал пресс-секретарь, добавив, что разъяснения последуют после этих технических консультаций.

В ответ на дополнительные вопросы представитель ЕК повторил, что ему нечего добавить до этой технической встречи государств-членов, которые соберутся для ознакомления с данным предложением и конкретизации такого механизма в том, что касается его применения.

"Мы вас проинформируем, когда будем знать больше", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, точная дата введения такого механизма не установлена, но речь идет о том, что, с учетом обстоятельств, эта работа должна быть проделана быстро.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]