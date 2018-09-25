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Дальнее зарубежье 25.09.2018 18:00

Меркель указала на отсутствие понимания в ЕС позиции Лондона о сотрудничестве с Брюсселем после Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что Британия до сих пор не прояснила свою позицию относительно отношений Лондона и Брюсселя после завершения Brexit.

"Чего действительно хочет Британия от переговоров по Brexit, неясно. Осталось примерно 6-8 недель для переговоров, чтобы достичь соглашения", - сказала канцлер ФРГ на конференции в Берлине, ее заявления приводят европейские СМИ.

Она отметила, что "Британия все еще не выразила свою четкую позицию по вопросу переговоров об отношениях с ЕС после Brexit". Кроме того, А.Меркель подчеркнула, что успех грядущих переговоров в значительной степени зависит от того, что именно хочет Британия.

"Экономике нужна ясность", - заключила А.Меркель.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]