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Дальнее зарубежье 25.09.2018 15:27

Идлиб будет возвращен под контроль Дамаска любым путем, заявил замглавы МИД Сирии

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад во вторник заверил, что Дамаск в любом случае вернет под свой контроль сирийскую провинцию Идлиб, сообщает газета "Аль-Ватан".

"Как мы одерживали победу в каждой из частей Сирии, так мы одержим победу и в Идлибе", - приводит издание слова Ф.аль-Мекдада.

"Наше послание очень четкое, и оно адресовано всем, кто вовлечен в это: мы придем в Идлиб, будь то военным или мирным путем", - добавил он.

Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

Ранее в сентябре в Сочи лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]