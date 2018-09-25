Нефть Brent поднялась выше $82 впервые с осени 2014г

Цены на нефть эталонных марок продолжают рост в ходе торгов во вторник, Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки на нефти на мировой рынок из-за санкций США.
Трейдеры продолжают радоваться тому, что ОПЕК+ не стала согласовывать повышение объемов добычи, на котором настаивал американский президент Дональд Трамп.
Ноябрьский фьючерс на Brent к 15:30 поднялся на $0,47 (+0,58%), до $81,86 за баррель. Ранее в ходе торгов котировка достигала $82,20 за баррель
WTI с поставкой в ноябре подорожала на $0,33 (0,46%), до $72,40 за баррель.
Ведущие инвестбанки Уолл-стрит прогнозируют дальнейшее повышение: Bank of America Corp. поднял оценку среднегодовой цены Brent на 2019 год на $5 - до $80 за баррель, WTI - на $2, до $71 за баррель.
Ранее нефтяные прогнозы улучшил JPMorgan Chase. Аналитики банка подняли прогноз средней цены сорта Brent в ближайшие полгода на $22 - до $85 за баррель, марки WTI - на $20, до $76 за баррель. При этом они не исключают вероятности достижения котировками отметки в $90 за баррель.
Цена нефти марки Brent может подскочить до $90 за баррель в ближайшие дни, поскольку сокращение поставок из Ирана, вероятно, превзойдет предполагавшиеся ранее 1 млн баррелей в сутки, считает главный аналитик сингапурской JTD Energy Services Джон Дрискол.
По его словам, ситуация на мировом рынке ужесточается, поскольку Саудовская Аравия и Россия заявили об отсутствии намерений наращивать добычу, а производство в Венесуэле и Ливии сокращается.
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