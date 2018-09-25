AZAL в октябре подпишет контракт на закупку симуляторов Boeing-737 MAX и Embraer 190 для подготовки летного состава

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует в октябре 2018 года подписать контракт с компанией L-3 Technologies на закупку тренажерных комплексов «Full Flight Simulator» для подготовки летного состава, говорится в сообщении общества.
Президент AZAL Джахангир Аскеров во вторник провел встречу с президентом Commercial Training Solutions (подразделение компании L-3 Technologies) Робином Гловер-Фором (Robin Glover-Faure).
«Стороны обсудили перспективы сотрудничества и вопросы поставки тренажерных комплексов «Full Flight Simulator» типа Boeing-737 MAX и Embraer 190 для подготовки летного состава авиакомпаний AZAL и Buta Airways. По итогам встречи было подписано «Соглашение о намерениях на поставку тренажеров», подписание контракта на поставку запланировано на середину октября. Ожидается, что новые тренажеры начнут функционировать к середине 2020 года», - отмечается в сообщении.
В ходе переговоров также обсуждалось строительство в Национальной Академии Авиации нового тренажерного центра подготовки пилотов совместно с компанией L-3 Commercial Training Solutions.
Как сообщалось, AZAL обновляет флот авиакомпаний AZAL и Buta Airways. На днях в Азербайджан был доставлен новый самолет Embraer E-190 для Buta Airways. В ближайшее время планируется пополнение парка AZAL самолетами нового поколения «Boeing 737 MAX».
Компания L-3 Technologies является мировым лидером в области разработки и создания платформ для тренажерной подготовки пилотов и технического персонала, обслуживающего гражданские и военные воздушные суда.
География поставок систем тренажерной подготовки для гражданского и военного сектора компании L-3 включает Северную Америку, Европу, Азию и Тихоокеанский регион.
Н.Аббасова
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