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Транспорт и связь 25.09.2018 15:50

AZAL в октябре подпишет контракт на закупку симуляторов Boeing-737 MAX и Embraer 190 для подготовки летного состава

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует в октябре 2018 года подписать контракт с компанией L-3 Technologies на закупку тренажерных комплексов «Full Flight Simulator» для подготовки летного состава, говорится в сообщении общества.

Президент AZAL Джахангир Аскеров во вторник провел встречу с президентом Commercial Training Solutions (подразделение компании L-3 Technologies) Робином Гловер-Фором (Robin Glover-Faure).

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества и вопросы поставки тренажерных комплексов «Full Flight Simulator» типа Boeing-737 MAX и Embraer 190 для подготовки летного состава авиакомпаний AZAL и Buta Airways. По итогам встречи было подписано «Соглашение о намерениях на поставку тренажеров», подписание контракта на поставку запланировано на середину октября. Ожидается, что новые тренажеры начнут функционировать к середине 2020 года», - отмечается в сообщении.

В ходе переговоров также обсуждалось строительство в Национальной Академии Авиации нового тренажерного центра подготовки пилотов совместно с компанией L-3 Commercial Training Solutions.

Как сообщалось, AZAL обновляет флот авиакомпаний AZAL и Buta Airways. На днях в Азербайджан был доставлен новый самолет Embraer E-190 для Buta Airways. В ближайшее время планируется пополнение парка AZAL самолетами нового поколения «Boeing 737 MAX».

Компания L-3 Technologies является мировым лидером в области разработки и создания платформ для тренажерной подготовки пилотов и технического персонала, обслуживающего гражданские и военные воздушные суда.

География поставок систем тренажерной подготовки для гражданского и военного сектора компании L-3 включает Северную Америку, Европу, Азию и Тихоокеанский регион.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, СИМУЛЯТОРЫ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]