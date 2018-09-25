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Транспорт и связь 25.09.2018 16:16

Turkish Airlines проводит специальную акцию на полеты осенью в Стамбул из Баку, Нахчывана и Гянджи

Турецкая авиакомпания "Turkish Airlines" начала специальную акцию на полеты в Стамбул (аэропорты Ататюрка и Сабиха Гекчен) из Баку, Нахчывана и Гянджи, говорится в сообщении компании.

В рамках данной акции минимальная стоимость билетов по маршруту Баку-Стамбул-Баку составит 169 евро (339 манатов), Нахчыван-Стамбул-Нахчыван и Гянджа-Стамбул-Гянджа – по 129 евро (259 манатов).

Кроме этого, цена авиабилета на рейс Баку-Стамбул-Баку (аэропорт Сабиха Гекчен) составляет 159 евро (318 манатов).

В рамках кампании стоимость билетов по маршруту Стамбул-Баку-Стамбул (аэропорты Сабиха Гекчен и Ататюрк) составляет $139 (236 манатов) и $149 (253 манатов) соответственно.

В стоимость билетов также включен бесплатный провоз 30 кг багажа и 8 кг ручной клади.

Билеты по акции можно приобрести до 15 октября. Период вылета – с 15 октября по 31 марта 2019 года.


Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: THY, РЕЙСЫ, АКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]