Нетаньяху заявил о договоренности по скорой встрече израильских и российских военных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным по скорой встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов, сообщает во вторник газета "Таймс оф Исраэл".
"Нетаньяху сказал, что он и Путин договорились, что российские и израильские военные высокопоставленные лица в скором времени встретятся, чтобы обсудить продолжение работы механизма по предотвращению конфликтов", - сообщает газета.
Такое заявление, пишет газета, израильский премьер сделал, отправляясь из аэропорта Бен-Гурион на мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Б.Нетаньяху, говоря с журналистами, подчеркнул, что Израиль продолжит противодействовать военному укреплению Ирана в Сирии.
"Мы продолжим действовать против военного укрепления Ирана в Сирии, и мы продолжим координацию между Армией обороны Израиля и российскими военными", - сказал Б.Нетаньяху.
"Мы сделаем все что необходимо, чтобы защитить безопасность Израиля", - подчеркнул премьер.
Также Б.Нетаньяху рассказал журналистам, что он дважды говорил с президентом России и выражал свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных из-за инцидента с самолетом Ил-20.
Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг посетил в Москву в сопровождении представительной военной делегации для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20. В Москве израильские военные представили доклад по происшествию.
Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.
Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.
В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.
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