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Дальнее зарубежье 25.09.2018 19:03

Кабинет министров Израиля обязал военных поддерживать координацию с РФ по вопросам безопасности

Узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности предписал Армии обороны Израиля продолжать действия, направленные против военного присутствия Ирана в Сирии, но поддерживать координацию с Россией по безопасности, сообщает во вторник "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на заявление кабинета.

"Кабинет инструктирует Армию обороны Израиля продолжать действовать против укоренения военного присутствия Ирана в Сирии, в то же время продолжая координацию в сфере безопасности с Россией", - говорится в заявлении, выдержки из которого публикует газета.

Заседание кабинета министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности состоялось ранее во вторник, продлилось два с половиной часа.

Ранее сообщалось, что заседание кабинета было созвано в офисе премьера Биньямина Нетаньяху, чтобы "напряженность в отношениях с Россией" после информации о намерении Москвы поставить в Сирию комплексы ПВО С-300.

Как сообщалось накануне, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.

По мнению Б.Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе". Израильский премьер отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

По сообщениям израильских СМИ, передача российской стороной Дамаску С-300 вызвала обеспокоенность и в возглавляемой США международной коалиции.

На прошлой неделе над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, КООРДИНАЦИЯ, СИРИЯ


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